Выпуск по базовым видам деятельности в России в январе упал на 3,2%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России в январе 2026 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности снизился на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 4% в декабре 2025 года, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в январе 2026 года снизилось на 0,8% в годовом выражении после роста на 3,7% в декабре.

Грузоперевозки упали в январе 2026 года на 5,8% в годовом сравнении после снижения на 1,3% в декабре 2025 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 0,7% после роста на 3,9% в декабре. Оптовая торговля в январе упала на 11,3% после роста на 1,5% в предыдущий месяц.

Продукции сельского хозяйства произведено в январе 2026 года на 1,1% больше, чем годом ранее, после роста на 15,5% в декабре.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе упал на 16,0% после увеличения на 4,8% в декабре.