ЦБ РФ отметил отсутствие ускорения инфляции в феврале

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ускорения инфляции в феврале по сравнению с январем не происходит, со второй половины января наблюдается замедление темпов роста цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается февральских данных, у нас еще полных данных нет, есть недельные данные, они неполные. Мы предварительно видим, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже замедление инфляции начало происходить со второй половины января", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Она напомнила, что в январе произошло ожидаемое ускорение темпов роста цен из-за повышения НДС. "Потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции, она начала спадать", - заявила глава ЦБ, отметив позитивную динамику инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

ЦБ на заседании совета директоров по ключевой ставке (очередное пройдет 20 марта) учтет все факторы, не только ситуацию с инфляцией и инфляционными ожиданиями.

"Будем все эти факторы рассматривать, предпринимая решение, но не только ситуацию с инфляцией, инфляционными ожиданиями. Мы смотрим на то, как развивается ситуация в экономике, на рынке труда. Это все важные факторы для принятия решений", - подчеркнула Набиуллина.

Инфляция в РФ в январе 2026 года составила 1,62%, оказавшись лучше консенсус-прогноза аналитиков (1,96%) и данных, выходивших из расчетов на основе недельной динамики (2,05%). Годовая инфляция в январе 2026 года ускорилась до 6,00% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Годовая инфляция, исходя из расчетов, 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,80% на 24 февраля.

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года. Инфляционные ожидания населения РФ в феврале 2026 года снизились с 13,7% до 13,1%, вернувшись на уровень апреля 2025 года.

Банк России в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. При этом ЦБ отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.