Авиакомпания Emirates работает по сокращенному расписанию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates работает по сокращенному расписанию в связи с ограничениями полетов в регионе.

"Emirates продолжит постепенно восстанавливать стандартное расписание полетов при условии доступности воздушного пространства и выполнения всех операционных требований. Безопасность всегда остается нашим приоритетом", - сообщил перевозчик.

5 и 6 марта компания выполнит более 100 рейсов из Дубая и обратно. Таким образом будет выполнена доставка пассажиров до конечных пунктов назначения, а также "важных грузов, включая фармацевтическую продукцию".

По данным Минтранса России, после обострения военного конфликта на Ближнем Востоке остается закрытым небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта. В ОАЭ и Саудовской Аравии действуют частичные ограничения на полеты.