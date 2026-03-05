АТОР спрогнозировал рост ущерба туроператоров до конца недели до 3 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры потеряли более 2,6 млрд рублей в связи с начавшимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и остановкой регулярного авиасообщения, в последующие дни ущерб может вырасти до 3 млрд, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Ущерб туроператорам в сложившейся ситуации с 28 февраля по 5 марта составил 2,6 млрд рублей. Это оценка всех туроператоров, которые отправляли туристов в страны Ближнего Востока и транзитом через них. Понятно, что до конца недели эта цифра вырастет до 3 млрд рублей. Это немаленькие деньги", - сказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Ломидзе, существенную долю расходов составят выплаты туристам, решившим аннулировать туры и вернуть деньги.

"Есть серьезная надежда, что туроператорам разрешат воспользоваться собственными фондами персональной ответственности "Турпомощи" (ФПО). Я напомню, что туроператоры на протяжении многих лет их пополняли, и у каждой компании он свой. Совокупный объем средств ФПО составляет около 4 млрд рублей. Если разрешат воспользоваться этими деньгами, то это поможет туроператорам как-то нивелировать эти многомиллиардные потери", - пояснила она.

Кроме того, эксперт видит необходимость в том, чтобы туроператорам разрешили больше не пополнять этот фонд, поскольку некоторым компаниям приходится изымать из оборота сотни миллионов рублей, которые замораживаются.