Ученые выявили связь между ухудшением экологии в стране и подорожанием госзаимствований

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ученые Лондонской школы экономики и политических наук выявили положительную корреляцию между ухудшением экологической ситуации в стране и увеличением стоимости привлечения госдолга, передает Bloomberg.

Исследователи проанализировали данные по 53 развитым и развивающимся экономикам за период с 2000 по 2020 год и пришли к выводу, что вред окружающей среде в среднем приводил к повышению доходности двух- и пятилетних госбондов на 25-70 базисных пунктов. Влияние на 10-летние облигации было менее выраженным.

Сильнее всего от разрушения природных экосистем и снижения биологического разнообразия выросла стоимость госзаимствований в странах Африки и Азии, говорится в исследовании.

"Сокращение биоразнообразия (nature degradation) теперь является не просто экологической проблемой, и к ней нельзя так относиться, - заявил главный автор исследования Александер Волленвебер. - Данные указывают на то, что это проблема для бюджета, проблема для экономики, а также, поскольку мы анализировали доходность гособлигаций, проблема для финансовой стабильности".

В феврале агентство Fitch Ratings предупредило, что климатические риски в будущем станут все более существенным фактором в определении суверенных рейтингов. Собственный анализ агентства показывает, что несколько десятков стран могут столкнуться с понижением рейтинга из-за климатических факторов.

