Саудовская Аравия в апреле повысит цену нефти для Европы на $3,5 за баррель
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $3,5 за баррель, для клиентов из Азии и США - на $2-2,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
В результате топливо марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы станет дороже Brent на $2,85 за баррель, из Средиземноморья - на $2,65 за баррель.
Для азиатских покупателей Arab Light будет стоить на $2,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, для американских клиентов - на $4,6 выше, чем ASCI.
Стоимость нефти (в долларах США):
|Регион/марка нефти
|апрель
|март
|изм.
|Азия (разница к средней цене нефти Омана и Дубая):
|Arab Super Light
|4,15
|2,15
|2,0
|Arab Extra Light
|3,00
|1,00
|2,0
|Arab Light
|2,50
|0,00
|2,5
|Arab Medium
|0,75
|-1,25
|2,0
|Arab Heavy
|-0,60
|-2,60
|2,0
|США (разница к индексу ASCI):
|Arab Extra Light
|5,95
|3,95
|2,0
|Arab Light
|4,60
|2,10
|2,5
|Arab Medium
|3,40
|1,40
|2,0
|Arab Heavy
|2,65
|0,65
|2,0
|Северо-западная Европа (разница к цене Brent):
|Arab Extra Light
|4,45
|0,95
|3,5
|Arab Light
|2,85
|-0,65
|3,5
|Arab Medium
|2,05
|-1,45
|3,5
|Arab Heavy
|-0,35
|-3,85
|3,5
|Средиземноморье (разница к цене Brent):
|Arab Extra Light
|4,35
|0,85
|3,5
|Arab Light
|2,65
|-0,85
|3,5
|Arab Medium
|2,05
|-1,45
|3,5
|Arab Heavy
|-0,65
|-4,15
|3,5