Саудовская Аравия в апреле повысит цену нефти для Европы на $3,5 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в апреле повысит цены на все сорта нефти для европейских покупателей на $3,5 за баррель, для клиентов из Азии и США - на $2-2,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

В результате топливо марки Arab Light для клиентов из Северо-Западной Европы станет дороже Brent на $2,85 за баррель, из Средиземноморья - на $2,65 за баррель.

Для азиатских покупателей Arab Light будет стоить на $2,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, для американских клиентов - на $4,6 выше, чем ASCI.

Стоимость нефти (в долларах США):

Регион/марка нефтиапрельмартизм.
Азия (разница к средней цене нефти Омана и Дубая):
Arab Super Light4,152,152,0
Arab Extra Light3,001,002,0
Arab Light2,500,002,5
Arab Medium0,75-1,252,0
Arab Heavy-0,60-2,602,0
США (разница к индексу ASCI):
Arab Extra Light5,953,952,0
Arab Light4,602,102,5
Arab Medium3,401,402,0
Arab Heavy2,650,652,0
Северо-западная Европа (разница к цене Brent):
Arab Extra Light4,450,953,5
Arab Light2,85-0,653,5
Arab Medium2,05-1,453,5
Arab Heavy-0,35-3,853,5
Средиземноморье (разница к цене Brent):
Arab Extra Light4,350,853,5
Arab Light2,65-0,853,5
Arab Medium2,05-1,453,5
Arab Heavy-0,65-4,153,5

Arab Light Saudi Aramco Brent Саудовская Аравия
