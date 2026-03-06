Минфин предложил поэтапно ввести полный НДС для трансграничной e-commerce с 2029 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Компромиссным вариантом в дискуссии о сроках введения НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, может стать переход на полную уплату налога на год раньше - с 2029 года, при сохранении этапности повышения в 2027-2028 годах.

С таким предложением выступил Минфин после того, как вице-премьер Александр Новак в декабре поручил дополнительно проработать вопрос о введении НДС для трансграничной электронной торговли с учетом позиций участников общественной организации "Деловая Россия", знает источник, знакомый с ответом Минфина на это поручение от начала февраля этого года.

Введение НДС на реализуемые через маркетплейсы иностранные товары призвано выровнять условия торговли между традиционным ритейлом, который платит налог на добавленную стоимость, и интернет-площадками, а также согласовать национальное регулирование e-commerce с утвержденными в 2023 году и вступающими в силу с середины этого года наднациональным нормами в отношении электронной торговли на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В октябре прошлого года Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив поэтапное повышение ставки НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров: в 2027 году она составит 5%, в 2028 году - 10%, в 2029 году - 15%. Начиная с 2030 года предполагался переход на максимальную ставку (на тот момент составляла 20%, с этого года - 22%).

Предполагается, что НДС будет удерживаться независимо от того, облагается ли посылка таможенной пошлиной или нет (в настоящее время разрешен беспошлинный ввоз через маркетплейсы посылок стоимостью до 200 евро, свыше этого уровня уплачивается пошлина в размере 15%, с 1 июля 2026 года ставка будет понижена до 5%, в том числе с учетом того, что часть фискальной нагрузки будет переложена в НДС).

На ускоренном введении НДС для e-commerce настаивали представители офлайн-ритейла. О том, что переход на уплату налога по полной ставке возможен уже с 1 января 2027 года, в начале февраля сообщал Минпромторг. В министерстве отмечали, что такой вариант прорабатывается ведомством в рамках "донастройки системы трансграничной электронной торговли".

Противоположного мнения придерживаются маркетплейсы, в частности Ozon, Wildberries и Alibaba: они настаивают на необходимости адаптационного периода при переходе на полную ставку. По информации источника агентства, их позицию поддерживает Минэкономразвития. В конце 2025 года Новак поручил Минфину при участии Минэкономразвития привести мнения ведомств и бизнеса к общему знаменателю. Одним из вариантов стало предложение о сдвижке перехода на полный НДС с 2030 на 2029 год.