В ФРС не ждут устойчивого влияния войны с Ираном на инфляцию в США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не ожидает, что война с Ираном будет оказывать устойчивое влияние на инфляцию.

Хотя потребители, вероятно, испытают удивление и шок от подорожания бензина, руководство американского ЦБ проигнорирует любые разовые скачки цен на топливо, сказал он в интервью Bloomberg TV в пятницу.

"Если говорить о политике на будущее, это вряд ли вызовет устойчивую инфляцию, - заявил Уоллер. - Это одна из причин, почему мы не смотрим на стоимость энергоносителей".

По его словам, Федрезерв обращает внимание на базовую инфляцию, в расчет которой не входят волатильные цены на энергоносители и продукты питания. "Она является лучшим индикатором инфляции в будущем", - отметил он.

По итогам январского заседания ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. При этом двое из двенадцати участников заседания, включая Уоллера, высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Он заявил, что предпочел бы уменьшить ставку на 0,25 процентного пункта из-за признаков сохраняющейся слабости на рынке труда.

Ожидается, что на заседании 17-18 марта Федрезерв вновь оставит стоимость заимствований на прежнем уровне, учитывая признаки стабилизации на рынке труда и инфляцию, которая остается выше целевого показателя в 2%.