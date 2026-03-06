Поиск

Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут в пятницу после публикации слабых статданных по рынку труда США.

К 19:10 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились примерно на 1,5%, до $5154 за унцию. Фьючерсы на серебро дорожают на 3%, до $84,675 за унцию.

Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в феврале неожиданно снизилось на 92 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 59 тыс. Кроме того, безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,4% с январских 4,3%.

Слабые статданные увеличивают вероятность снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. Это давит на курс доллара - индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опускается в ходе торгов на 0,3%. Слабый доллар увеличивает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

Кроме того, поддержку золоту оказывает спрос на защитные активы из-за конфликта на Ближнем Востоке, который продолжается седьмой день.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - безоговорочная капитуляция Тегерана.

