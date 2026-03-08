Песков заявил, что европейская экономика пострадает от "энергетического шантажа" Киева

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Энергетический шантаж" Украины, связанный с нефтепроводом "Дружба", может ударить по всем европейцам, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Зеленский) будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее западные СМИ со ссылкой на евродипломатов сообщили, что Киев ответил отказом на требование нескольких стран Евросоюза предоставить доступ к нефтепроводу "Дружба" для осмотра. Как уточняет издание Politico, украинские власти настаивают на том, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода.

Песков заметил, что европейские политики намеренно не комментируют линию киевского режима на энергетический шантаж. По его словам, европейские власти предпочитают не замечать газовый шантаж Киева.

"Эта линия киевского режима на энергетический шантаж почему-то остается незамеченной со стороны Европы. Точнее, она не может проходить незамеченной. Ее замечают. Но они почему-то затыкают друг другу рот", - сказал он.

Как заявил Песков, ранее украинская сторона осуществила подрыв газопровода "Северный поток - 1". "Затем неоднократно были попытки киевского режима подобраться к "Турецкому потоку" и к "Голубому потоку". Потом они стали шантажировать Венгрию тем, что якобы взорван нефтепровод "Дружба". И когда венгры сказали: "Покажите нам дырку", они их туда не пускают", - сказал он.