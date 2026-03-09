Поиск

NYT пишет, что Штаты обеспокоены ударами Израиля по нефтехранилищам в Иране

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Удары Израиля по нефтехранилищам в районе Тегерана неприятно удивили США своим масштабом и вызвали разногласия между союзниками, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников портала, Армия обороны Израиля уведомила американских военных перед нанесением ударов. Однако, как заявил американский чиновник, США были удивлены тем, насколько широкомасштабными оказались эти атаки.

"Мы не думаем, что это была хорошая идея", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Отмечается, что США обеспокоены тем, что удары Израиля по инфраструктуре, обслуживающей простых иранцев, могут иметь стратегические последствия, сплачивая иранское общество и повышая цены на нефть.

Ранее иранская сторона сообщила, что США и Израиль в ночь на воскресенье нанесли удары по четырем нефтехранилищам и еще одному объекту энергетической инфраструктуры в Тегеране и его окрестностях.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские военные не принимали участие в израильских ударах по объектам энергетики в районе Тегерана.

"Это были израильские удары", - сказал он в эфире CNN. По словам Райта, США на данный момент не планируют удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
