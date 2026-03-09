Поиск

Глава МВФ призвала готовиться к "немыслимому" в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке ударит по рынкам и экономикам, а также может создать неожиданные вызовы, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Если новый конфликт окажется затяжным, он очевидно повлияет на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, и поставит новые задачи перед властями", - сказала она.

Георгиева отметила, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта, подчеркнув таким образом вероятное затягивание периода неопределенности.

"В этой новой глобальной среде нужно думать о немыслимом и готовиться к этому", - заявила она.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в понедельник стоимость как Brent, так и WTI поднималась выше $119 за баррель. Это способствует росту опасений усиления инфляции и спада глобальной экономической активности, а также снижает ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 09 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МВФ Кристалина Георгиева Иран США Израиль Ближний Восток
