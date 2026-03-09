Нефть отступила от дневных максимумов, Brent торгуется у $104 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают днем в понедельник демонстрировать высокие темпы роста к закрытию предыдущего дня, однако подъем несколько замедлился, и котировки отступили от внутридневных максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:59 по Москве подскочила на $11,31 (12,2%), до $104 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на $11,4 (12,54%), до $102,3 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель. Это максимумы с весны 2022 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Участники рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из ближневосточного региона могут затянуться. Ормузский пролив остается фактически закрытым, и крупнейшие страны-производители нефти региона сталкиваются с трудностями при экспорте. Как следствие, эти страны, включая Кувейт, ОАЭ и Ирак, вынуждены снижать добычу по мере заполнения хранилищ.

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

"Чем дольше пролив остается закрытым, тем сильнее будет сокращаться добыча", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что скачок стоимости нефти является "очень невысокой ценой" за "безопасность и мир".