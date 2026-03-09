Поиск

Нефть отступила от дневных максимумов, Brent торгуется у $104 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают днем в понедельник демонстрировать высокие темпы роста к закрытию предыдущего дня, однако подъем несколько замедлился, и котировки отступили от внутридневных максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:59 по Москве подскочила на $11,31 (12,2%), до $104 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на $11,4 (12,54%), до $102,3 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $119,5 за баррель, WTI - до $119,48 за баррель. Это максимумы с весны 2022 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 27%, WTI - почти на 36%, максимальными темпами с весны 2020 года.

Участники рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из ближневосточного региона могут затянуться. Ормузский пролив остается фактически закрытым, и крупнейшие страны-производители нефти региона сталкиваются с трудностями при экспорте. Как следствие, эти страны, включая Кувейт, ОАЭ и Ирак, вынуждены снижать добычу по мере заполнения хранилищ.

ЭкономикаBloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефтиЧитать подробнее

В понедельник Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что к сокращению добычи приступила Саудовская Аравия. Королевство является крупнейшим экспортером нефти в мире.

"Чем дольше пролив остается закрытым, тем сильнее будет сокращаться добыча", - сказал аналитик UBS Group Джованни Стауново.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что скачок стоимости нефти является "очень невысокой ценой" за "безопасность и мир".

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

 СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти

Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

 Венгрия призвала ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ

Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

 Европейские рынки акций падают, Stoxx Europe 600 на минимуме с ноября 2025 года

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор по операциям после атаки на ее НПЗ

FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

 FT узнала о планах G7 обсудить совместное высвобождение нефти из стратегических резервов

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Цены на нефть взлетели более чем на 26%, Brent поднималась выше $119 за баррель

Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника в Ормузском проливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 541 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8602 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });