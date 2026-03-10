Оценка роста ВВП Японии в IV квартале улучшена до 0,3%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Экономика Японии в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% в квартальном измерении, по пересмотренным данным правительства.

Предварительно было объявлено о повышении на 0,1%. Аналитики в среднем также прогнозировали пересмотр до 0,3%, сообщает Trading Economics.

В третьем квартале ВВП снизился на 0,7%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в октябре-декабре увеличились на 0,3%, госрасходы - на 0,4%. Ранее сообщалось о росте обоих показателей на 0,1%.

Капиталовложения бизнеса выросли на 1,2% (предварительно - на 0,2%).

Экспорт и импорт уменьшились на 0,3% (без пересмотра).

В четвертом квартале подъем ВВП Японии в пересчете на годовые темпы, по уточненным данным, составил 1,3%, что значительно превысило предварительную оценку в 0,2%. В третьем квартале данный показатель сократился на 2,6%.