Поиск

Суд приостановил корпправа Redbriсk Investments в "Акроне" по иску Минпромторга

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав люксембургской Redbriсk Investments S.a.r.l. в ПАО "Акрон", следует из картотеки суда.

По данным на конец 2025 года, Redbrick Investments, бенефициаром которой является Вячеслав Кантор, принадлежало 34,16% акций ПАО "Акрон". Еще 11,62% акций компании Кантор контролирует через АО "Акрон Групп".

В январе ПАО "Акрон" - головная компания одноименной группы, объединяющей активы по добыче горно-химического сырья и производству минеральных удобрений - было включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также он дает возможность российским бенефициарам в судебном порядке получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры.

АО "Акрон Групп" вошло в первую редакцию перечня ЭЗО, утвержденную в марте 2024 года. В июне того же года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга о приостановке корпоративных прав Redbriсk Investments в "Акрон Групп".

Акрон Вячеслав Кантор Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей

Brent подешевела более чем на 6%, до $92,89 за баррель

В Литву вернулись более 60% застрявших в Белоруссии грузовиков

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 573 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });