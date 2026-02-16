Поиск

Минпромторг РФ просит суд приостановить корпправа иностранного акционера "Акрона"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подал в Арбитражный суд Московской области иск о приостановке корпоративных прав люксембургской Redbriсk Investments S.a.r.l. в ПАО "Акрон", следует из картотеки суда.

Заявление принято к производству, суд начнет рассматривать его 10 марта.

По данным на конец 2025 года, Redbrick Investments, бенефициаром которой является Вячеслав Кантор, принадлежит 34,16% акций ПАО "Акрон". Еще 11,62% акций компании Кантор контролирует через АО "Акрон Групп".

В январе ПАО "Акрон" - головная компания одноименной группы, объединяющей активы по добыче горно-химического сырья и производству минеральных удобрений - было включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также он дает возможность российским бенефициарам в судебном порядке получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры.

АО "Акрон Групп" вошло в первую редакцию перечня ЭЗО, утвержденную в марте 2024 года. В июне того же года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга о приостановке корпоративных прав Redbriсk Investments в "Акрон Групп".

