"Делимобиль" увеличил годовую выручку на 11% до 30,8 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") в 2025 году нарастило выручку на 11% - до 30,8 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA "Делимобиля" сократилась на 3,5% и составила 6,18 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 20% против 23% за 2024 год.

Компания получила чистый убыток в 3,7 млрд рублей против 8 млн рублей прибыли по итогам 2024 года.

Соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,8х против 4,6х в 2024 году.

Все показатели соответствуют прогнозам "Делимобиля", озвученным в начале февраля.

Доходы "Делимобиля" от каршеринга и прочих услуг (включает в т.ч. услуги каршеринга с учетом сервисного сбора, выручку от услуг по доставке, клиентские сборы) выросли в отчетном периоде на 6% - до 29 млрд рублей. Выручка от продажи автомобилей увеличилась в три раза, достигнув 1,8 млрд рублей.

Чистый долг компании вырос за год на 1% - до 29,97 млрд рублей.

На 31 декабря финансовые обязательства компании составили 31,2 млрд рублей, из которых 12,8 млрд рублей приходится на лизинг, а остальное на облигации, займы и кредиты.

"Делимобиль" работает в 16 городах России, в его парке 28 тысяч машин.

Автопарк

В 2026 году "Делимобиль" планирует нарастить автопарк на несколько тысяч машин, сообщила CFO компании Наталья Борисова.

Она рассказала, что в 2026 году "Делимобиль" рассчитывает продать машин с пробегом из своего автопарка чуть меньше, чем в 2025 году (в прошлом году было реализовано 3,6 тысячи машин).

"Что касается увеличения автопарка - мы восполним количество выбывающих авто и еще нарастим сверх того", - сказала она.

При этом компания отказалась от наращивания автопарка по партнерской модели, сообщил основатель и CEO "Делимобиля" Винченцо Трани.

Данная схема была внедрена в 2025 году, по ней парк пополнился на 3 тысячи машин.

По словам топ-менеджера, проект оказался экономически неэффективен ввиду недостаточной маржинальности для партнеров.

"Делимобиль" в настоящее время работает над переводом партнерских машин, привлеченных в парк по модели revenue share, в финансовый лизинг. В дальнейшем наращивать парк также планируется по модели финлизинга.