"Узатом" и французская Framatome обсудили сотрудничество по проекту АЭС в Узбекистане

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Агентство по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") провело переговоры с французской Framatome о развитии стратегического партнерства по проектам строительства и эксплуатации атомных энергоблоков в Узбекистане, сообщило ведомство.

Директор "Узатома" Азим Ахмедходжаев и старший исполнительный вице-президент бизнес-подразделения "Автоматизированные системы управления" Framatome Лоран Тьеффри обсудили в Париже вопросы обмена опытом, передачи технологий и совместной работы по повышению надежности и безопасности ядерных объектов.

"Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества на всех этапах жизненного цикла будущих энергоблоков", - отмечается в сообщении.

Ахмедходжаев на полях международного саммита по ядерной энергии в Париже также обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перспективы сотрудничества и предстоящий во втором полугодии визит в республику миссии МАГАТЭ для изучения хода реализации проекта строительства атомной электростанции.

Framatome специализируется на проектировании и производстве оборудования, поставке ядерного топлива и систем управления для атомных электростанций. Компания обладает многолетним опытом сотрудничества в проектах, реализуемых госкорпорацией "Росатом". В частности, французская компания поставляла системы автоматизированного управления и другое оборудование для ряда международных проектов на базе реакторов ВВЭР, включая строящуюся АЭС "Пакш II" в Венгрии и АЭС "Эль-Дааба" в Египте.

"Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии Узбекистана в мае 2024 года заключили контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ) - шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Впоследствии проект был скорректирован и теперь предусматривает строительство двух энергоблоков большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и двух энергоблоков с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.

В октябре 2025 года на площадке будущей АЭС в Джизакской области начались работы по выемке грунта под котлован энергоблока с реактором.

