Поиск

Глава "Росатома" заявил об интересе ивесторов из третьих стран к проекту АЭС в Узбекистане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Инвесторы из третьих стран готовы участвовать в проекте АЭС в Узбекистане, сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Наш узбекский проект станет мировой витриной сочетания большой и малой мощности, оптимизации капитальных затрат, оптимизации маневренности изменения мощности, ориентированного на потребителя механизма выдачи электроэнергии. К этому проекту уже демонстрируют внимание зарубежные инвесторы. Третьи страны готовы в этом проекте поучаствовать", - сказал он.

Работы по проекту ведутся в соответствии с графиком. После подписания контракта в 2024 году, в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности, сообщил "Росатом" после встречи Лихачева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Следующим ключевым этапом является начало бетонных работ, которые должны быть проделаны в первом полугодии 2026 года.

"Главная задача этого года - перейти к заливке бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова. Принимая во внимание важность соблюдения сроков, мы стремимся к тому, чтобы начать работы по бетонной подготовке уже этой весной", - заявил Лихачев.

Проект АЭС в Узбекистане предполагает строительство двух больших энергоблоков по 1000 МВт и двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. Для "Росатома" это будет первый зарубежный опыт строительства малых АЭС.

Изначально "Росатом" планировал строительство в Узбекистане шести малых энергоблоков мощностью 55 МВт каждый. Но затем проект строительства был изменен. Такой формат позволит оптимизировать затраты на строительство, а значит повысить конкурентоспособность электроэнергии, сделав ее еще более привлекательной для потребителя, говорил Лихачев.

Осенью 2025 года "Росатом" сообщал, что планирует до конца 2025 года разработать и направить на рассмотрение заказчику проектную документацию для АЭС малой мощности в Узбекистане. Стороны рассчитывали выйти на "первый бетон" первого энергоблока малой АЭС весной 2026 года.

"Узатом" в конце 2025 года сообщал об обсуждении с венгерской MVM EGI Zrt возможности участия в проекте строительства АЭС в Узбекистане.

Алексей Лихачев Росатом Узбекистан Узатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

"Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

 "Ъ" сообщил о предложении Минфина легализовать онлайн-казино в России

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

 Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

"Норникель" пока не может договориться с китайскими партнерами по медным мощностям

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8255 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });