Глава "Росатома" заявил об интересе ивесторов из третьих стран к проекту АЭС в Узбекистане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Инвесторы из третьих стран готовы участвовать в проекте АЭС в Узбекистане, сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"Наш узбекский проект станет мировой витриной сочетания большой и малой мощности, оптимизации капитальных затрат, оптимизации маневренности изменения мощности, ориентированного на потребителя механизма выдачи электроэнергии. К этому проекту уже демонстрируют внимание зарубежные инвесторы. Третьи страны готовы в этом проекте поучаствовать", - сказал он.

Работы по проекту ведутся в соответствии с графиком. После подписания контракта в 2024 году, в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности, сообщил "Росатом" после встречи Лихачева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Следующим ключевым этапом является начало бетонных работ, которые должны быть проделаны в первом полугодии 2026 года.

"Главная задача этого года - перейти к заливке бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова. Принимая во внимание важность соблюдения сроков, мы стремимся к тому, чтобы начать работы по бетонной подготовке уже этой весной", - заявил Лихачев.

Проект АЭС в Узбекистане предполагает строительство двух больших энергоблоков по 1000 МВт и двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. Для "Росатома" это будет первый зарубежный опыт строительства малых АЭС.

Изначально "Росатом" планировал строительство в Узбекистане шести малых энергоблоков мощностью 55 МВт каждый. Но затем проект строительства был изменен. Такой формат позволит оптимизировать затраты на строительство, а значит повысить конкурентоспособность электроэнергии, сделав ее еще более привлекательной для потребителя, говорил Лихачев.

Осенью 2025 года "Росатом" сообщал, что планирует до конца 2025 года разработать и направить на рассмотрение заказчику проектную документацию для АЭС малой мощности в Узбекистане. Стороны рассчитывали выйти на "первый бетон" первого энергоблока малой АЭС весной 2026 года.

"Узатом" в конце 2025 года сообщал об обсуждении с венгерской MVM EGI Zrt возможности участия в проекте строительства АЭС в Узбекистане.