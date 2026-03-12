Поиск

Российский Ситибанк сменил название на Ренкап банк

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" Citigroup, Ситибанк, сменила название на Ренкап банк, следует из данных ЕГРЮЛ.

Президент Владимир Путин в ноябре 2025 года своим распоряжением разрешил структуре "Ренессанс Капитала", компании "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант", купить Ситибанк. Сделка была закрыта в феврале 2026 года, ее цена не раскрывалась. Впервые кредитная организация сообщила о планах изменить название в феврале.

Банк останется отдельной бизнес-единицей в составе группы "Ренессанс Капитал" и продолжит обслуживать своих традиционных клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, Евросоюза и других стран, сообщал "Ренессанс Капитал".

Citigroup на фоне неудачных попыток уйти из России начала сворачивать розницу, а также бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП) с третьего квартала 2022 года. Как сообщала группа, процесс затронет примерно 2,3 тысячи сотрудников, 15 отделений и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумму сделки и объем кредитов стороны не раскрывали. В мае 2023 года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт.

Ситибанк по итогам 2025 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 1,1 трлн рублей и капиталом 133,8 млрд рублей.

