Министр энергетики США назвал кризис на топливном рынке краткосрочным

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели, сказал CNN министр энергетики США Кристофер Райт.

"Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности", - сказал он.

При этом, по его мнению, цены на мировых рынках вряд ли взлетят до 200 долларов США за баррель, даже несмотря на ситуацию в Ормузском проливе.

"Такое случится вряд ли", - сказал он, отметив, что операция против Ирана как раз направлена на то, чтобы этого не произошло.

Ранее представитель военного командования Ирана Эбрахим Зольфакари заявил, что "нарушение стабильности региона приведет к росту цен на нефть до $200 за баррель".

