Brent подешевела до $99,71 за баррель, но завершает неделю ростом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в пятницу, но завершает уверенным ростом вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

К 14:45 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,75%) до $99,71 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,6 (1,67%), до $94,13 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года.

OFAC Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

"Российская нефть и так отправлялась покупателям. Это не выведет на рынок дополнительные объемы, но несколько снижает напряженность", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам SEB Бьярне Шилдроп.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления. Президент США Дональд Трамп сообщил Fox News, что американские силы будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, если это потребуется.

Накануне министр энергетики страны Крис Райт говорил, что Штаты пока не готовы сопровождать танкеры через пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца.

"Рынок начинает всерьез опасаться, что эта война может затянуться, - говорит Шилдроп. - Главный страх заключается в том, что может быть нанесен серьезный ущерб нефтяной инфраструктуре, и это приведет к долговременной потере поставок".