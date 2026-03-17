Поиск

Трамп снова пообещал обрушение цен на нефть после завершения операции на Ближнем Востоке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник вновь выразил мнение, что по завершении боевых действий на Ближнем Востоке последует резкое снижение цен на нефть.

"Как только война завершится, что произойдет скоро, цены обрушатся, как скала. Вот увидите", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Президент США также заявил, что в ближайшем будущем военные США будут готовы завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил.

"Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем", - заявил он журналистам во вторник в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

При этом Трамп подчеркнул, что, если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, что Тегерану потребуется 10 лет, чтобы восстановиться от понесенного ущерба.

Он также отметил, что у США есть большие планы на Иран после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные к США силы.

Еще в начале марта, когда операция только началась, Трамп сказал, что "не хотел бы видеть, чтобы она продолжалась слишком долго".

"Я всегда думал, что на это может уйти четыре недели. Но мы немного опережаем график", - подчеркнул он.

Вместе с тем примерно в то же время в Белом доме заявляли, что операция против Ирана может продлиться до шести недель.

США Иран Дональд Трамп нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

