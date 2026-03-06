Тегеран заявил, что США потопили у Шри-Ланки иранский корабль без вооружений

Он участвовал в международных маневрах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что потопленный Соединенными Штатами у берегов Шри-Ланки иранский корабль Iris Dena не был вооружен, пишет Hindustan Times.

"Это очень печальное, прискорбное происшествие. Корабль находился в плавании по приглашению индийских друзей, присутствовал на международных маневрах. Корабль находился с официальной миссией, на нем не было боеприпасов и оружия", - сказал он в ходе визита в Индию и добавил, что Иран не оставит это нападение без наказания.

Iris Dena возвращался с морских маневров International Fleet Review 2026, которые принимала Индия в феврале в районе Вишакхапатнама. 4 марта стало известно, что подлодка США его потопила.

Накануне власти Шри-Ланки начали эвакуацию более 200 моряков с другого иранского корабля - Iris Bushehr, который ранее попросил власти страны предоставить срочный заход в порт. Президент страны Анура Кумара Диссанаяке сказал, что ВМС Шри-Ланки возьмут на себя ответственность за корабль ВМС Ирана, который отбуксируют в порт Тринкомали из-за опасений, что он может стать целью удара США.

"Высадка экипажа на берег идет полным ходом", - заявлял представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампат.

Он добавил, что моряков переведут на военную базу к северу от Коломбо после медицинского освидетельствования и прохождения миграционных процедур.