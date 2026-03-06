Поиск

Тегеран заявил, что США потопили у Шри-Ланки иранский корабль без вооружений

Он участвовал в международных маневрах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что потопленный Соединенными Штатами у берегов Шри-Ланки иранский корабль Iris Dena не был вооружен, пишет Hindustan Times.

"Это очень печальное, прискорбное происшествие. Корабль находился в плавании по приглашению индийских друзей, присутствовал на международных маневрах. Корабль находился с официальной миссией, на нем не было боеприпасов и оружия", - сказал он в ходе визита в Индию и добавил, что Иран не оставит это нападение без наказания.

Iris Dena возвращался с морских маневров International Fleet Review 2026, которые принимала Индия в феврале в районе Вишакхапатнама. 4 марта стало известно, что подлодка США его потопила.

Накануне власти Шри-Ланки начали эвакуацию более 200 моряков с другого иранского корабля - Iris Bushehr, который ранее попросил власти страны предоставить срочный заход в порт. Президент страны Анура Кумара Диссанаяке сказал, что ВМС Шри-Ланки возьмут на себя ответственность за корабль ВМС Ирана, который отбуксируют в порт Тринкомали из-за опасений, что он может стать целью удара США.

"Высадка экипажа на берег идет полным ходом", - заявлял представитель ВМС Шри-Ланки Буддхика Сампат.

Он добавил, что моряков переведут на военную базу к северу от Коломбо после медицинского освидетельствования и прохождения миграционных процедур.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Индия Иран МИД США Саид Хатибзаде Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

 Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

Израиль ночью нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

 Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю дронов

 США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю дронов

ОАЭ рассматривают возможность замораживания активов Ирана

МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

 МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

США временно разрешили Индии покупать находящуюся на танкерах в море российскую нефть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 447 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8583 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 138 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });