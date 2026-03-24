Поиск

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Несколько вьетнамских авиакомпаний временно отменят полеты по некоторым внутренним маршрутам из-за нехватки топлива и роста цен на него в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, передает во вторник Bloomberg.

В Управлении гражданской авиации Вьетнама сообщили, что с 1 апреля государственная авиакомпания страны Vietnam Airlines сократит количество внутренних рейсов: будут отменены около 20 рейсов в неделю.

Также об отмене ряда рейсов сообщили в авиакомпании VietJet Aviation JSC. В в Bamboo Airways заявили, что попытаются продолжить перелеты в периоды наивысшего спроса, однако их частота может быть ниже, чем в прошлом году. Руководство компании призвало власти страны предоставить больше поддержки авиакомпаниям.

О возможной приостановке части рейсов заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg.

"Мы надеемся, что этого не придется делать, но такая вероятность существует", - заявил он, отвечая на вопрос о том, придется ли Филиппинам приостановить часть перелетов.

По словам Маркоса, уже сейчас некоторые страны заявляют, что не смогут заправлять филиппинские самолеты, приземляющиеся в их аэропортах, что означает, что этим авиалайнерам придется перевозить дополнительное топливо. Президент подчеркнул, что в долгосрочной перспективе это может стать серьезной проблемой.

После того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана, Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном. Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вьетнам Иран Vietnam Airlines Филиппины Bamboo Airways VietJet Aviation JSC Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });