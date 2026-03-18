Цена Brent приблизилась к $110 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться, так как эти районы в скором времени станут целью иранских ударов, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иранский новостной телеканал Press TV сообщает, что объектами ударов Тегерана в Саудовской Аравии станут нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль и НПЗ Samref, в Катаре - нефтехимический комплекс в городе Мусайиид и НПЗ в городе Рас-Лаффан, в ОАЭ - газовое месторождение Аль-Хосн.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила об эвакуации сотрудников предприятия в Эль-Джубайль и НПЗ Samref.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 по московскому времени составила $109,77 за баррель, что на $6,35 (6,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $109,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,18 (3,31%), до $99,39 за баррель.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

"Удар по иранскому месторождению "Южный Парс" подтолкнул вверх цены на нефть и газ, и новая эскалация атак на энергетическую инфраструктуру будет способствовать дальнейшему подъему рынка", - говорит аналитик SEB Оле Хвалбю.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп приостановил действие более чем столетнего "Закона о торговом флоте" (более известный как "закон Джонса"), чтобы снизить стоимость транспортировки нефти, газа и других сырьевых товаров внутри США. В соответствии с распоряжением Трампа, послабление будет действовать в течение следующих 60 дней, говорится в сообщении Белого дома.