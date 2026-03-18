Иран призвал эвакуироваться людей, находящихся у нефтяных объектов в странах Персидского залива

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться, так как эти районы в скором времени станут целью иранских ударов, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Немедленно покиньте эти районы и переместитесь на безопасное расстояние от них", - приводит телеканал заявление КСИР.

Вместе с тем Press TV сообщает, что объектами ударов иранских военных в Саудовской Аравии станут нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль и НПЗ SAMREF, принадлежащая Saudi Aramco и Exxon Mobil. В Катаре - нефтехимический комплекс в городе Мусайиид и НПЗ в городе Рас-Лаффан. В ОАЭ - газовое месторождение Аль-Хосн.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. В Тегеране заявили, что атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа".