Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Атака на Севастополь, заявление глав МИД 12 стран по итогам встречи в Эр-Рияде, расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Катар, пострадавший от ударов Тегерана по связанным с СПГ объектам, также не причастен, заявил президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что Израиль больше не станет атаковать это месторождение.

- Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана "неоправданными" и призвали его прекратить атаки. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Эр-Рияде.

- Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Севастополь. Силы ПВО в течение ночи отразили атаку 27 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Катар объявил иранских военных атташе и атташе по безопасности персонами нон грата и приказал им покинуть страну в течение 24 часов.

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В пользу снижения высказался лишь один участник заседания - член совета управляющих Стивен Миран.

- Сенат США в третий раз отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа. Документ поддержали 47 сенаторов, 53 высказались против.

- ФБР начало расследование в отношении экс-директора Национального контртеррористического центра Джо Кента в связи с утечкой секретной информации, сообщил CBS News со ссылкой на источники. 17 марта Кент объявил о решении покинуть должность из-за несогласия с действиями властей в отношении Ирана.