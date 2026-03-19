Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Атака на Севастополь, заявление глав МИД 12 стран по итогам встречи в Эр-Рияде, расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Катар, пострадавший от ударов Тегерана по связанным с СПГ объектам, также не причастен, заявил президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что Израиль больше не станет атаковать это месторождение.

- Главы МИД 12 арабских и исламских стран назвали удары Ирана "неоправданными" и призвали его прекратить атаки. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Эр-Рияде.

- Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Севастополь. Силы ПВО в течение ночи отразили атаку 27 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Катар объявил иранских военных атташе и атташе по безопасности персонами нон грата и приказал им покинуть страну в течение 24 часов.

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В пользу снижения высказался лишь один участник заседания - член совета управляющих Стивен Миран.

- Сенат США в третий раз отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа. Документ поддержали 47 сенаторов, 53 высказались против.

- ФБР начало расследование в отношении экс-директора Национального контртеррористического центра Джо Кента в связи с утечкой секретной информации, сообщил CBS News со ссылкой на источники. 17 марта Кент объявил о решении покинуть должность из-за несогласия с действиями властей в отношении Ирана.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });