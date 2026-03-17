Эксперты спрогнозировали сохранение ставки ФРС на предстоящем заседании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых по итогам заседания 17-18 марта, прогнозируют экономисты и аналитики.

Эксперты будут ждать сигналов о том, как Федрезерв намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Война США и Израиля против Ирана внесла существенную неопределенность в экономические прогнозы: резкий подъем цен на нефть способствует усилению инфляционного давления и грозит замедлить экономический рост. В то же время слабые данные по занятости вынуждают Федрезерв пересматривать оценку устойчивости рынка труда.

Таким образом, руководство ФРС может вскоре столкнуться с ситуацией, когда достижение целей двойного мандата ЦБ (максимальной занятости и ценовой стабильности) потребует разнонаправленных решений - снижения ставки для поддержки рынка труда или ее сохранения на ограничительном уровне ради сдерживания инфляции, предупреждают эксперты.

Пока Федрезерв, вероятно, даст понять, что будет занимать выжидательную позицию, учитывая быстрое развитие ближневосточного конфликта, отмечает главный экономист по США BofA Securities Адитья Бхаве.

"Они не хотят делать поспешных выводов, - говорит эксперт, слова которого приводит Bloomberg. - Мы видим кризис предложения на нефтяном рынке, а такие кризисы создают риски для обеих составляющих мандата ФРС".

В заявлении, которое будет опубликовано по итогам заседания, Федрезерв, вероятно, отметит повышенную неопределенность и подчеркнет важность сохранения гибкости в реагировании на нестабильные политические и экономические условия, говорит главный экономист Wells Fargo Майкл Пульезе. Того же самого можно ждать от заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции.

"Чего ждут рынки, так это большей определенности в отношении геополитических перспектив, - отмечает Пульезе. - Федрезерв, вероятно, будет придерживаться подхода "не навреди". Не стоит принимать импульсивные решения, которые могут оказаться ошибочными".

Пауэлла также могут ждать вопросы о состоянии рынка труда после слабых февральских данных, показавших рост безработицы до 4,4%. Эти данные, возможно, изменили мнение руководства американского ЦБ о том, что рынок труда стабилизируется.

По итогам предстоящего заседания Федрезерв также опубликует ежеквартальные прогнозы по экономике и ставке. Медианный прогноз руководителей ФРС, обнародованный по итогам декабрьского заседания, предполагал, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2026 году.

Для Пауэлла это будет первое заседание с момента выдвижения президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Кевина Уорша на пост следующего председателя Федрезерва.