Эксперты спрогнозировали сохранение ставки ФРС на предстоящем заседании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых по итогам заседания 17-18 марта, прогнозируют экономисты и аналитики.

Эксперты будут ждать сигналов о том, как Федрезерв намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Война США и Израиля против Ирана внесла существенную неопределенность в экономические прогнозы: резкий подъем цен на нефть способствует усилению инфляционного давления и грозит замедлить экономический рост. В то же время слабые данные по занятости вынуждают Федрезерв пересматривать оценку устойчивости рынка труда.

Таким образом, руководство ФРС может вскоре столкнуться с ситуацией, когда достижение целей двойного мандата ЦБ (максимальной занятости и ценовой стабильности) потребует разнонаправленных решений - снижения ставки для поддержки рынка труда или ее сохранения на ограничительном уровне ради сдерживания инфляции, предупреждают эксперты.

Пока Федрезерв, вероятно, даст понять, что будет занимать выжидательную позицию, учитывая быстрое развитие ближневосточного конфликта, отмечает главный экономист по США BofA Securities Адитья Бхаве.

"Они не хотят делать поспешных выводов, - говорит эксперт, слова которого приводит Bloomberg. - Мы видим кризис предложения на нефтяном рынке, а такие кризисы создают риски для обеих составляющих мандата ФРС".

В заявлении, которое будет опубликовано по итогам заседания, Федрезерв, вероятно, отметит повышенную неопределенность и подчеркнет важность сохранения гибкости в реагировании на нестабильные политические и экономические условия, говорит главный экономист Wells Fargo Майкл Пульезе. Того же самого можно ждать от заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции.

"Чего ждут рынки, так это большей определенности в отношении геополитических перспектив, - отмечает Пульезе. - Федрезерв, вероятно, будет придерживаться подхода "не навреди". Не стоит принимать импульсивные решения, которые могут оказаться ошибочными".

Пауэлла также могут ждать вопросы о состоянии рынка труда после слабых февральских данных, показавших рост безработицы до 4,4%. Эти данные, возможно, изменили мнение руководства американского ЦБ о том, что рынок труда стабилизируется.

По итогам предстоящего заседания Федрезерв также опубликует ежеквартальные прогнозы по экономике и ставке. Медианный прогноз руководителей ФРС, обнародованный по итогам декабрьского заседания, предполагал, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2026 году.

Для Пауэлла это будет первое заседание с момента выдвижения президентом США Дональдом Трампом кандидатуры Кевина Уорша на пост следующего председателя Федрезерва.

Новости

Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Нефтяной порт Эль-Фуджайра в ОАЭ снова приостановил работу

В Израиле подтвердили ликвидацию главы Высшего совета нацбезопасности Ирана

 В Израиле подтвердили ликвидацию главы Высшего совета нацбезопасности Ирана

Глава Евросовета призвал ЕС быть готовым к переговорам с РФ по вопросам безопасности

CNN сообщил о попытке Израиля ликвидировать главу Высшего совета нацбезопасности Ирана

 CNN сообщил о попытке Израиля ликвидировать главу Высшего совета нацбезопасности Ирана

В Кувейте сообщили о задержании 16 человек, связанных с "Хезболлой"

Нефтяной комплекс в Эль-Фуджайре в ОАЭ вновь подвергся атаке

Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

 Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 827 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
