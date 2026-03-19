Рубль утром дешевеет в паре с юанем даже при продолжающей дорожать нефти

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань повышается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть, так как участники рынка находится в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о чем ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Давление на рубль также оказывает дефицит валютной ликвидности, вызванный решением Минфина РФ не проводить в марте операции по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,2085 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может стабилизироваться на достигнутых уровнях на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Текущие отметки привлекательны для фиксации прибыли по длинным позициям, что может спровоцировать волну продаж и будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения, говорится в комментарии эксперта.

При этом, отмечает он, инвесторы будут учитывать повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе, что создаст возможности для коррекционного восстановления рубля и может способствовать возвращению китайской валюты к концу текущего месяца в диапазон 11,5-12 руб. за юань.

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Регулятор не раз отмечал, что динамика этих показателей также учитывается при принятии решения по ставке. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Большинство аналитиков ждет снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15%. Некоторые эксперты допускают и более широкий шаг - понижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

Цены на нефть

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 по Москве составляет $114,16 за баррель, что на 6,32% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,98%, до $97,24 за баррель.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.