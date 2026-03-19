Выручка VK в 2025 году выросла на 8% до 160 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Выручка технологического холдинга VK в 2025 году составила 160 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Показатель скорр. EBITDA составил 22,6 млрд рублей против отрицательного значения в 4,9 млрд рублей по итогам 2024 года. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 14%, показав рост на 17 п.п. Компания отмечает, что все операционные сегменты показали положительную рентабельность по EBITDA.

Показатели выручки и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому они ожидались в размере 158,9 млрд и 21,6 млрд рублей соответственно.

Доходы от видеорекламы на платформах VK выросли на 68% - до 6,5 млрд рублей; от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса увеличились на 12% - до 37,7 млрд рублей. Доходы VK от социальной коммерции составили 1,3 млрд рублей.

Чистые денежные средства от операционной деятельности по итогам 2025 года зафиксированы в размере 3 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением в 11 млрд рублей в 2024 году.

Чистый долг снизился более чем в два раза - до 82 млрд рублей (без учета обязательств по аренде), показатель чистый долг/EBITDA составил 3,6х. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю составила менее 10%.

"Компания сохраняет цель в кратко- и среднесрочной перспективе снизить долговую нагрузку до уровня 2-3х по соотношению чистого долга к EBITDA", - говорится в сообщении.