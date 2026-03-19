В водах Катара судно попало под обстрел в четырех милях от Рас-Лаффана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В водах Катара в одно судно попал снаряд, сообщило британское Управление морских торговых операций UKMTO.

"В Управление поступило сообщение об инциденте в четырех морских милях к востоку от Рас-Лаффана (Катар). В судно попал снаряд, откуда он был выпущен, неизвестно", - сказано в сообщении.

Из экипажа никто не пострадал.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность при прохождении данного участка и сообщать о любой подозрительной активности.

Власти начали расследование инцидента.

Накануне в Катаре заявили, что иранские ракетные удары по Рас-Лаффану, где сосредоточены основные мощности страны по переработке СПГ, нанесли значительный ущерб.