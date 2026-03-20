Набсовет банка "Санкт-Петербург" одобрил выкуп акций на сумму до 3 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, сообщил банк.

Кредитная организация планирует выкупить 9 млн обыкновенных акций по цене 340 рублей за бумагу. Таким образом, на buyback банк может направить 3 млрд рублей.

Дата начала выкупа - 10 апреля 2026 года, дата окончания действия программы - 22 мая 2026 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Предыдущий раз финучреждение объявляло buyback осенью 2025 года. Набсовет в октябре прошлого года принял решение направить на выкуп обыкновенных акций до 5 млрд рублей. Программа buyback действует с 6 октября 2025 года до 22 мая 2026 года.

До этого банк объявлял buyback летом 2024 года, программа действовала до февраля 2025 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });