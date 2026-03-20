Набсовет банка "Санкт-Петербург" одобрил выкуп акций на сумму до 3 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, сообщил банк.

Кредитная организация планирует выкупить 9 млн обыкновенных акций по цене 340 рублей за бумагу. Таким образом, на buyback банк может направить 3 млрд рублей.

Дата начала выкупа - 10 апреля 2026 года, дата окончания действия программы - 22 мая 2026 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Предыдущий раз финучреждение объявляло buyback осенью 2025 года. Набсовет в октябре прошлого года принял решение направить на выкуп обыкновенных акций до 5 млрд рублей. Программа buyback действует с 6 октября 2025 года до 22 мая 2026 года.

До этого банк объявлял buyback летом 2024 года, программа действовала до февраля 2025 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2025 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".