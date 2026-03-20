Денежная база в России выросла с 6 по 13 марта на 108,6 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 13 марта составил 19921,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 6 марта денежная база в России равнялась 19812,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,55%, или на 108,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.