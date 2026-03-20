Поиск

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ключевой ставки, особенно с учетом снижения в ряде отраслей, смягчение ДКП является необходимым для перехода на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии министерства к решению ЦБ снизить ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - заявили в Минэкономразвития.

"Смягчение денежно-кредитной политики - необходимое условие возвращения экономики на траекторию устойчивого роста наряду с повышением эффективности вложения инвестиций и роста производительности труда", - считают в министерстве.

Хроника 16 февраля 2024 года – 20 марта 2026 года Ставка ЦБ РФ
Минэкономразвития РФ ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 15%

С начала марта через Ормузский пролив прошли 99 судов

Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 925 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 90 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8735 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
