Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ключевой ставки, особенно с учетом снижения в ряде отраслей, смягчение ДКП является необходимым для перехода на траекторию устойчивого роста, говорится в комментарии министерства к решению ЦБ снизить ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"С учетом складывающейся ситуации, сокращения выпуска в ряде отраслей, а также замедления инфляции, - поступательное, седьмое подряд снижение ключевой ставки является позитивным сигналом", - заявили в Минэкономразвития.

"Смягчение денежно-кредитной политики - необходимое условие возвращения экономики на траекторию устойчивого роста наряду с повышением эффективности вложения инвестиций и роста производительности труда", - считают в министерстве.