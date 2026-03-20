В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Эльвира Набиуллина Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Изменение внешних условий и возможное уточнение параметров бюджетного правила являются для Банка России существенными факторами неопределенности, оказывающими влияние на тактику решений в денежно-кредитной политике, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Есть два значимых фактора неопределенности, которые будут оказывать влияние на наши дальнейшие решения - изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики. Это требует от нас сохранения острожного и взвешенного подхода при принятии решений в будущем", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что влияние произошедшего повышения налогов на ценовые ожидания людей и бизнеса относительно будущей инфляции оказалось непродолжительным - в феврале-марте инфляционные ожидания вернулись к средним уровням прошлого года.

Однако ЦБ беспокоит, что это все еще повышенный уровень - несмотря на то, что фактический рост цен значительно замедлился за прошедший год. "И высокие инфляционные ожидания - это один из факторов, которые требуют от нас осторожности при снижении ставки", - отметила Набиуллина.

В заявлении Банка России по решению по ставке отмечено, что "значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий".

ЦБ 20 марта понизил ставку на 50 б.п. до 15%