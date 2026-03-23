Путин потребовал возвращения к устойчивому росту экономики с замедлением инфляции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российская экономика показала отрицательную динамику в начале 2026 года, что отчасти связано с сезонными факторами, в дальнейшем необходимо обеспечить возвращение к устойчивому росту ВВП при сохранении низкого уровня инфляции, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства.

"Начну с первых статистических данных этого года. На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего, низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад, промышленное производство снизилось на 0,8%. Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, это было еще до повышения цен на энергоносители в мире", - сказал он.

"Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года - поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы с вами говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции - сейчас об этом тоже скажу - и сохранением стабильности на рынке труда", - подчеркнул президент, отметив, что сейчас "инфляция закрепилась ниже 6 процентов в годовом выражении" (Минэкономразвития оценивало годовую инфляцию на 16 марта на уровне 5,79%).

"Повторю: важное условие уверенного роста - это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования и, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость", - добавил Путин.

Он напомнил, что в январе 2026 года безработица оставалась на низком уровне - 2,2%. По словам президента, России необходимо улучшать структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли. Эти вопросы, как отметил президент, планируется обсудить на совещании с правительством.

Снижение ВВП в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составило 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года. Министерство объясняло спад высокой базой прошлого года и календарным фактором - в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2026 году равняется 1,3% (министерство уточнит его в апреле). ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Рост ВВП в 2025 году составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

Владимир Путин Минэкономразвития ВВП правительство
