EBITDA "Акрона" по МСФО за 2025 год выросла на 51%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - EBITDA "Акрона" по МСФО за 2025 год выросла на 51% и достигла 91,7 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Консолидированная выручка увеличилась на 20%, до 237,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 39% против 31% годом ранее.

Чистая прибыль "Акрона" за прошлый год составила 39,8 млрд рублей, увеличившись на 30%.

По итогам IV квартала "Акрон" нарастил выручку на 8% к аналогичному периоду 2024 года, до 59,8 млрд рублей, следует из расчетов "Интерфакса" на основе отчетности компании.

Квартальная EBITDA выросла на 26%, до 19,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 33,3%.

Чистая прибыль "Акрона" за IV квартал упала в 3,3 раза г/г, до 3,1 млрд рублей.

Чистый долг группы за 2025 год увеличился на 11%, до 115 млрд рублей. На размер долга повлиял выкуп "Акроном" в III квартале оставшихся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (оператор проекта по строительству Талицкого ГОКа в Пермском крае) за 9,2 млрд рублей. Показатель чистый долг / EBITDA при этом снизился с 1,7х до 1,25х.

Капиталовложения группы "Акрон" в 2025 году достигли 54,5 млрд рублей (+17% к 2024 году).

В 2025 году "Акрон" увеличил объем продаж на 8%, до 9,15 млн тонн.

Акрон Талицкий гок
Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

Золото, серебро и платина падают примерно на 10% из-за укрепления доллара

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $112,67 за баррель

Источник сообщил, что "Газпром" в 2025 г. добыл 405 млрд куб. м газа

Иран возобновил поставки газа в Ирак

Загрузка ММК упала до 60%, инвестпрограмма практически полностью остановлена

В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8757 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 976 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
