Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - EBITDA "Акрона" по МСФО за 2025 год выросла на 51% и достигла 91,7 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Консолидированная выручка увеличилась на 20%, до 237,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 39% против 31% годом ранее.

Чистая прибыль "Акрона" за прошлый год составила 39,8 млрд рублей, увеличившись на 30%.

По итогам IV квартала "Акрон" нарастил выручку на 8% к аналогичному периоду 2024 года, до 59,8 млрд рублей, следует из расчетов "Интерфакса" на основе отчетности компании.

Квартальная EBITDA выросла на 26%, до 19,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 33,3%.

Чистая прибыль "Акрона" за IV квартал упала в 3,3 раза г/г, до 3,1 млрд рублей.

Чистый долг группы за 2025 год увеличился на 11%, до 115 млрд рублей. На размер долга повлиял выкуп "Акроном" в III квартале оставшихся 10% акций "Верхнекамской калийной компании" (оператор проекта по строительству Талицкого ГОКа в Пермском крае) за 9,2 млрд рублей. Показатель чистый долг / EBITDA при этом снизился с 1,7х до 1,25х.

Капиталовложения группы "Акрон" в 2025 году достигли 54,5 млрд рублей (+17% к 2024 году).

В 2025 году "Акрон" увеличил объем продаж на 8%, до 9,15 млн тонн.