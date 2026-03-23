Кабмин одобрил проект закона о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник одобрила проект закона, предлагающий установить 10-летний срок исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

Законопроект предлагает изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса РФ. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные ГК РФ сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", говорится в пояснительной записке.

При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут, пояснил собеседник агентства.

Законопроектом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

Инициатива внесена Минэкономразвития России в целях реализации подпункта "г" пункта 3 перечня поручений президента РФ от 14 августа 2025 г. № Пр-1826 по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума 18-21 июня 2025 г. о необходимости внесения в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Ранее законопроект получил одобрение Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством Павла Крашенинникова.