Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает разные варианты модификации программы семейной ипотеки, в том числе повышение лимитов, сказал журналистам в Госдуме замминистра финансов Иван Чебесков.

В середине марта стало известно, что Минфин обсуждает увеличение лимита кредита по семейной ипотеке до 18 млн рублей для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Для других субъектов лимит может быть увеличен до 9 млн рублей.

"Мы сейчас просчитываем, прорабатываем разные варианты, в том числе, правительство нас просило проработать варианты увеличения лимитов для определенных регионов, где есть такая потребность. Мы такие запросы довольно часто получаем. В некоторых регионах, мы видим, такой запрос есть. Каких-то финальных вариантов я сейчас вам не смогу озвучить. Решение будет приниматься уже в правительстве. Мы лишь готовим разные варианты. Но при определенных условиях, мне кажется, это вполне может быть", - сказал Чебесков.

"Я бы сейчас не привязывался к конкретным цифрам, потому что у нас было много различных расчетов с различными цифрами. Поэтому, чтобы не вводить кого в заблуждение, я бы к конкретным цифрам не привязывался точно", - добавил он.

Обсуждая модификацию программы семейной ипотеки, Минфин оценивает нагрузку на бюджет и демографические стимулы, отметил Чебесков. Он также заявил, что министерство будет просчитывать риски очередного роста цен на новостройки в результате повышения лимитов.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность внесения других изменений в программу, в частности, внедрение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей.

"Примерно на той же стадии, мы разные варианты готовим, разные расчеты, предложения. Они обсуждаются сейчас в правительстве", - сказал замминистра.

Правительство, ЦБ и "ДОМ.РФ" по поручению президента до 1 июня должны подготовить предложения по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье. Кроме того, президент поручил представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, а также по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

В России с 1 февраля запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной. Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином России.

"Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до 7 лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.