Продажи автомобилей в Евросоюзе в феврале выросли на 1,4%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в феврале продажи автомобилей увеличились на 1,4% в годовом исчислении, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 865 437 против 853 417 в феврале 2025 года.

Продажи в Германии выросли на 3,8%, в Италии - на 14%, в Испании - на 7,5%. Во Франции они упали на 14,7%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в февралее увеличилось на 1,7% - до 979,3 тысячи. В том числе в Великобритании продажи повысились на 7,2% и составили 90,1 тысячи.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в феврале подскочила на 20,6% - до 158,28 тысячи.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС выросли на 2,6%, Stellantis - на 9,8%, тогда как Renault - упали на 15,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG зафиксировал сокращение продаж на 4,2%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 5,7%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 4,8%, южнокорейской Hyundai Group - на 3,4%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в Евросоюзе 13,74 тысячи машин, что на 29,1% больше показателя за февраль прошлого года.

В январе-феврале продажи автомобилей в ЕС уменьшились на 1,2% и составили 1,665 млн единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж составила 18,8% по сравнению с 15,2% годом ранее.