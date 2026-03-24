ЦБ готовится сделать обязательным условием листинга наличие двух "звездных" рейтингов акций

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Наличие двух рейтингов акций может стать обязательным условием для листинга ценных бумаг компаний, сообщил на вебинаре "Эксперт РА" "Рейтинги акций для оценки публичных компаний" замдиректора департамента корпоративных отношений Банка России Сергей Моисеев. По его словам, такое решение может быть принято в четвертом квартале 2026 года.

"Мы рассчитываем, что по истечении 2026 года наличие рейтингов акций - не меньше двух рейтингов акций - будет частью листинга, по крайней мере в том, что касается котировального списка. В основном это все крупнейшие российские эмитенты, в количестве около 90", - сказал он.

Программа "звездных" рейтингов акций - с проставлением оценок от одной до пяти звезд - была запущена несколько месяцев назад. Она представляет собой экспертное мнение рейтингового агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также об инвестиционной привлекательности их бумаг на годовом горизонте. В январе 2026 года ЦБ сообщал о первых результатах "звездного" рейтинга и обещал "включить в регулирование использование таких рейтингов на финансовом рынке".

Кроме того, дополнительное практическое значение такие рейтинги приобретут с 1 апреля 2026 года, когда биржи начнут маркировать ценные бумаги компаний, ограничивающих раскрытие информации. Избежать маркировки можно будет при наличии у компании двух рейтингов не менее чем от двух агентств.

По оценке Моисеева, с таким выбором столкнутся от десяти до 20 эмитентов.

Готовность этих компаний к участию в "звездных" рейтингах будет, в частности, влиять на будущие решения регулятора о масштабировании их использования. Если выяснится, что значительное число эмитентов, по выражению Моисеева, "любят" маркировку и закрытость, то это приближает время внедрения таких рейтингов на обязательной основе. Кроме того, на принятие решения будет влиять отсутствие претензий от эмитентов и инвесторов, а также готовность рынка прислушиваться к результатам рейтингов, добавил он.

Поэтому ЦБ наблюдает за тем, как сейчас будет происходить клиентское поведение, после чего решение будет принято, видимо в четвертом квартале, сказал Моисеев. Он также высказал мнение, что сейчас, когда постепенно разворачивается это продуктовое предложение, самый подходящий момент, когда можно отработать достаточно подробно оценку организаций. "Сейчас возможна полноценная дискуссия, окончательная методология еще свою финальную форму не приняла, она достаточно живая и может еще меняться в течение этого года", - заключил Моисеев.

Он рекомендовал эмитентам начинать получать первые оценки до того, как это станет обязательной частью листинга. "Для того, чтобы потом не жить в стрессовых условиях, когда нужно срочно получать рейтинг, а агентство загружено клиентами", - отметил он.