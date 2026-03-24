В Минфине заявили, что бюджетное правило может поменяться с 2027 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ не предлагал менять цену отсечения в бюджетном правиле по ходу исполнения федерального бюджета на этот год, а валютные операции приостановил, чтобы "все взвесить", сообщил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев. Все обсуждаемые изменения, по его словам, касаются средне- и долгосрочной перспективы и направлены на обеспечение сбалансированности федерального бюджета при более низкой цене на нефть.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована. Вскоре после заявления Силуанова Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

"В принципе, вся концепция бюджетного правила распространяется на год, а не на несколько месяцев, на полгода. Она в принципе средне- и долгосрочная. И если задуматься хорошо, то она вообще долгосрочная, то есть это про то, как распределяется рента между поколениями. Поэтому когда мы говорим про отсечку, мы больше думаем про средне- и долгосрочный период", - пояснил журналистам предложения Минфина Колычев.

"Это сейчас не обсуждается - текущий год. У Минфина таких предложений нет", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о том, шла ли речь о возможности изменения цены отсечения уже для текущего года.

"Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие года. По крайней мере, такое предложение Минфина", - подчеркнул Колычев.

По его словам, Минфин видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

"Но надо понимать, что это зависит от уровня фискальных резервов, ФНБ в данном случае. Если их много, то цена долгосрочная, которая заложена в правиле, она может быть где-то, где медиана прогнозных цен долгосрочных, а если резервов немного, то просто исходя из математической логики и здравого смысла, цена лучше чтобы была в нижней границе облака сценариев, чтобы быть готовыми к этим сценариям. Потому что если вы закладываетесь на медиану какую-то, и вдруг несколько лет какой-то временный шок, то конструкция может не выдержать, просто потому что нет резервов", - пояснил он.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

"Просто в этом году бюджетные дискуссии раньше начались, чем обычно, чтобы более взвешенное решение принять", - пояснил он, почему о необходимости снижения цены отсечения было заявлено уже в феврале.

Также отвечая на вопрос, могут ли быть предложены еще какие-то изменения в конструкции бюджетного правила, помимо изменения цены отсечения, замминистра отметил: "Мы считаем, что не требуются".

Исполнение бюджета

Приоритизацию бюджетных расходов, о которой одновременно с планами корректировки бюджетного правила заявил Силуанов, не нужно понимать как их секвестр, следует из слов замминистра.

"У нас внутри года текущего всегда ведется какая-то работа по оптимизации неэффективных расходов. Но это все внутри общего объема предельных расходов", - сказал он.

"Общий объем предельных расходов не уменьшится (в 2026 году - ИФ)", - подчеркнул Колычев.

Текущее исполнение бюджета, по мнению замминистра, происходит в обычном для последних лет режиме.

"То есть сезонность немного по расходам сместилась, это произошло в прошлом году и в позапрошлом было. Примерно по этой сезонности и идем. По доходам все в пределах плана с поправкой на цены на нефть", - сказал он.

На вопрос, есть ли у Минфина уже сейчас понимание, могут ли потребоваться изменения основных параметров текущего бюджета в весеннюю сессию, Колычев ответил: "Нет. Пока не обсуждали. Сейчас будет прогноз, то есть поправки поправками, а общая конструкция бюджетная - это отдельная дискуссия. Поправки будут обсуждаться в апреле-мае, когда прогноз будет".

Операции с валютой/золотом

Замминистра не стал комментировать вероятность возвращения Минфина в апреле с операциями по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке, которые были приостановлены в марте.

"Это чувствительная для рынка информация, мы ее объявляем в пресс-релизах. Я не могу просто так выйти и сказать...", - пояснил он.

Говоря о том, почему было принято решение приостановить операции в марте, если не планировалось менять конструкцию бюджетного правила для текущего года, Колычев пояснил, что это был связано с тем, что планировалось ее менять на будущие годы. "Нужно было хорошо все взвесить", - сказал замминистра.