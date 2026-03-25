Минэнерго заявило о заинтересованности многих стран Юго-Восточной Азии в энергоресурсах РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские энергоресурсы вызвали значительный интерес у большинства стран Юго-Восточной Азии на фоне снижения предложения с Ближнего Востока, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.

"Вся Юго-Восточная Азия обратилась", - сказал Маршавин в ответ на вопрос, какие страны интересуются энергоресурсами на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Он отметил, что в ближайшее время у него состоятся переговоры с властями Шри-Ланки, которая заинтересована в поставках российской нефти и нефтепродуктов.

Юго-Восточная Азия Минэнерго РФ Шри-Ланка
