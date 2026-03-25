В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей
Фото Mario Tama/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на неделе, которая завершилась 20 марта, выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за неделю сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 500 тысяч баррелей и сокращения резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.

NYMEX Кушинг США Минэнерго
Новости по теме

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

 В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Чистая прибыль банков РФ в феврале почти не изменилась и составила 392 млрд руб.

В Минэнерго РФ заявили об обеспеченности внутреннего рынка топливом

 В Минэнерго РФ заявили об обеспеченности внутреннего рынка топливом

В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

 Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

 Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

 ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1063 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8791 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
