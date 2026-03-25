В США запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на неделе, которая завершилась 20 марта, выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина за неделю сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 500 тысяч баррелей и сокращения резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.