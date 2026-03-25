В России в феврале долги по зарплате выросли на 8,3% до 2,01 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России на конце февраля 2026 года просроченная задолженность по зарплате составила 2 009,8 млн рублей и по сравнению с январем выросла на 153,9 млн рублей, или на 8,3%, сообщил Росстат.

К февралю 2025 года долги по зарплате увеличились на 799,3 млн рублей, или в 1,7 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец февраля 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 358,5 млн рублей (17,8%), в 2025 году - 1318,1 млн рублей (65,6%), в 2024 году и ранее - 333,2 млн рублей (16,6%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета и бюджетов регионов, на конец февраля, как и в январе, отсутствовала, из местных бюджетов - составляла 4,5 млн рублей (против 0,2 млн рублей месяцем ранее).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец февраля составляла 2 млрд 005,3 млн рублей, что на 8,1% больше, чем в январе.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 42,7%; обрабатывающие производства - 25,2%; добычу полезных ископаемых - 14,2%.

Росстат
