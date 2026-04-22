Росстат отметил рост долгов по зарплате в марте на 6%, до 2,13 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России на конец марта 2026 года просроченная задолженность по заработной плате составила 2129,6 млн рублей, что на 6% или на 119,9 млн рублей больше, чем в феврале, сообщил Росстат.

К марту 2025 года долги по зарплате увеличились на 681,5 млн рублей, или на 47,5%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец марта 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 558,8 млн рублей (26,2%), в 2025 году - 1 225,7 млн рублей (57,6%), в 2024 году и ранее - 345,1 млн рублей (16,2%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец марта составляла 2,7 млн рублей (в феврале она отсутствовала), из бюджетов регионов - отсутствовала (как и месяцем ранее), из местных бюджетов - составляла 10,1 млн рублей (рост в 2,3 раза).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец февраля составляла 2 млрд 116,8 млн рублей, что на 5,6% больше, чем в феврале.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 43,7%; обрабатывающие производства - 25,0%; добычу полезных ископаемых - 10,2%.