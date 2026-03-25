Росстат отметил сокращение производства грузовых вагонов за 2 месяца в 1,9 раза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов в январе-феврале 2026 года сократилось в 1,9 раза в годовом измерении, до 5,7 тысячи, сообщил Росстат.

Выпуск пассажирских железнодорожных вагонов за этот период вырос на 7,5%, до 171 единицы.

В январе-феврале 2026 года производство магистральных электровозов сократилось на 8,1% и составило 34 штуки.

В том числе в феврале 2026 г. производство грузовых вагонов составило 2,9 тысячи штук. (падение в 1,9 раза к февралю 2025 года), пассажирских вагонов - 127 единиц (+5%), магистральных электровозов - 20 штук (на уровне февраля 2025 года).