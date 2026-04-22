Россия в I квартале сократила в 1,8 раза производство грузовых вагонов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов в России снизилось в январе-марте 2026 года в 1,8 раза в годовом выражении, до 9,3 тысячи штук, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период уменьшился на 4,6% и составил 269 единиц.

В январе-марте 2026 года производство магистральных электровозов сократилось на 4,9%, до 58 штук.

В том числе в марте 2026 года грузовых вагонов изготовлено 3,6 тысячи штук (падение в 1,6 раза к марту 2025 г.), пассажирских вагонов - 98 единиц (-20,3%), магистральных электровозов - 24 штуки (на уровне марта 2025 года).