Поиск

"Мечел" в 2025 году снизил добычу угля на 33% до 7,3 млн тонн

В октябре-декабре наблюдался квартальный рост добычи в 1,8 раза

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2025 году снизил объем добычи угля на 33%, до 7,3 млн тонн, сообщила компания.

Это снижение в основном связано с временной остановкой добычи на нерентабельных в определенный период участках, объяснил "Мечел". По мере восстановления спроса на уголь после пика снижения рыночных цен во II квартале 2025 года компания приступила к поэтапному запуску ранее приостановленных мощностей по добыче антрацитов и энергетического угля. В результате, в IV квартале 2025 года добыча угля выросла на 82% по сравнению с III кварталом, достигнув 2,3 млн тонн, что позволило вывести угольный сегмент на уровень безубыточности.

Отгрузка концентрата коксующегося угля (ККУ) по итогам года уменьшилась на 29%, до 2,9 млн тонн, в том числе в связи с тем, что после остановки на ремонт обогатительной фабрики "Нерюнгринская" в мае 2025 года и пересчета в связи с этим эффективности продаж "Мечел" принял решение реализовывать коксующийся уголь как в обогащенном, так и в рядовом виде. Поэтому начиная со II квартала прошлого года большой объем добытого коксующегося угля компания реализовала в рядовом виде - 1,2 млн тонн по итогам года. Аналогичная структура продаж коксующегося угля остается и сейчас.

Поставки железорудного концентрата (ЖРК) Коршуновского ГОКа за год выросли на 13%, до 1,7 млн тонн, благодаря повышению производительности производства. Сокращение в IV квартале - сезонное.

Производство стали по итогам года составило 3,3 млн тонн, что незначительно (на 2%) ниже уровня 2024 года и соответствует общерыночным тенденциям. Сокращение реализации год к году по всем товарным позициям метдивизиона также отражает общие тенденции на рынке металлопродукции, связанные в основном с охлаждением в строительной отрасли, а также ростом конкуренции на внутреннем рынке.

Производство группы "Мечел" (тысячи тонн):

Наименование продукцииIV кв. 2025III кв. 2025Динамика20252024Динамика
Уголь (добыча)2 3391 283+82%7 27810 858-33%
Чугун716690+4%2 8682 987-4%
Сталь838784+7%3 2963 352-2%

Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тысячи тонн):

Наименование продукцииIV кв. 2025III кв. 2025Динамика20252024Динамика
Коксующийся уголь рядовой814365123%1 2410-
Концентрат коксующегося угля419747-44%2 8614 045-29%
- в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц151294-49%1 4932 723-45%
Угли PCI29526+1046%569948-40%
- в том числе реализация PCI на третьих лиц29526+1046%569948-40%
Антрациты380-5101 052-51%
- в том числе реализация антрацитов на третьих лиц190-375918-59%
Энергетические угли292274+6%1 8732 972-37%
- в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц144179-20%604505+20%
Железорудный концентрат377446-15%1 6561 471+13%
Кокс4204180%1 7281 957-12%
- в том числе реализация кокса на третьих лиц6852+32%306494-38%
Ферросилиций2119+11%7679-3%
- в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц15,816,4+4%6160+1%
Сортовой прокат567539+5%2 2442 440-8%
Плоский прокат5453+1%191219-13%
Метизы8092-13%342391-12%
Кованые изделия23-17%1320-34%
Штампованные изделия136+108%3957-31%

Мечел Нерюнгринская Коршуновский ГОК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

