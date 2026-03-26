"Мечел" в 2025 году снизил добычу угля на 33% до 7,3 млн тонн
В октябре-декабре наблюдался квартальный рост добычи в 1,8 раза
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2025 году снизил объем добычи угля на 33%, до 7,3 млн тонн, сообщила компания.
Это снижение в основном связано с временной остановкой добычи на нерентабельных в определенный период участках, объяснил "Мечел". По мере восстановления спроса на уголь после пика снижения рыночных цен во II квартале 2025 года компания приступила к поэтапному запуску ранее приостановленных мощностей по добыче антрацитов и энергетического угля. В результате, в IV квартале 2025 года добыча угля выросла на 82% по сравнению с III кварталом, достигнув 2,3 млн тонн, что позволило вывести угольный сегмент на уровень безубыточности.
Отгрузка концентрата коксующегося угля (ККУ) по итогам года уменьшилась на 29%, до 2,9 млн тонн, в том числе в связи с тем, что после остановки на ремонт обогатительной фабрики "Нерюнгринская" в мае 2025 года и пересчета в связи с этим эффективности продаж "Мечел" принял решение реализовывать коксующийся уголь как в обогащенном, так и в рядовом виде. Поэтому начиная со II квартала прошлого года большой объем добытого коксующегося угля компания реализовала в рядовом виде - 1,2 млн тонн по итогам года. Аналогичная структура продаж коксующегося угля остается и сейчас.
Поставки железорудного концентрата (ЖРК) Коршуновского ГОКа за год выросли на 13%, до 1,7 млн тонн, благодаря повышению производительности производства. Сокращение в IV квартале - сезонное.
Производство стали по итогам года составило 3,3 млн тонн, что незначительно (на 2%) ниже уровня 2024 года и соответствует общерыночным тенденциям. Сокращение реализации год к году по всем товарным позициям метдивизиона также отражает общие тенденции на рынке металлопродукции, связанные в основном с охлаждением в строительной отрасли, а также ростом конкуренции на внутреннем рынке.
Производство группы "Мечел" (тысячи тонн):
|Наименование продукции
|IV кв. 2025
|III кв. 2025
|Динамика
|2025
|2024
|Динамика
|Уголь (добыча)
|2 339
|1 283
|+82%
|7 278
|10 858
|-33%
|Чугун
|716
|690
|+4%
|2 868
|2 987
|-4%
|Сталь
|838
|784
|+7%
|3 296
|3 352
|-2%
Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тысячи тонн):
|Наименование продукции
|IV кв. 2025
|III кв. 2025
|Динамика
|2025
|2024
|Динамика
|Коксующийся уголь рядовой
|814
|365
|123%
|1 241
|0
|-
|Концентрат коксующегося угля
|419
|747
|-44%
|2 861
|4 045
|-29%
|- в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц
|151
|294
|-49%
|1 493
|2 723
|-45%
|Угли PCI
|295
|26
|+1046%
|569
|948
|-40%
|- в том числе реализация PCI на третьих лиц
|295
|26
|+1046%
|569
|948
|-40%
|Антрациты
|38
|0
|-
|510
|1 052
|-51%
|- в том числе реализация антрацитов на третьих лиц
|19
|0
|-
|375
|918
|-59%
|Энергетические угли
|292
|274
|+6%
|1 873
|2 972
|-37%
|- в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц
|144
|179
|-20%
|604
|505
|+20%
|Железорудный концентрат
|377
|446
|-15%
|1 656
|1 471
|+13%
|Кокс
|420
|418
|0%
|1 728
|1 957
|-12%
|- в том числе реализация кокса на третьих лиц
|68
|52
|+32%
|306
|494
|-38%
|Ферросилиций
|21
|19
|+11%
|76
|79
|-3%
|- в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц
|15,8
|16,4
|+4%
|61
|60
|+1%
|Сортовой прокат
|567
|539
|+5%
|2 244
|2 440
|-8%
|Плоский прокат
|54
|53
|+1%
|191
|219
|-13%
|Метизы
|80
|92
|-13%
|342
|391
|-12%
|Кованые изделия
|2
|3
|-17%
|13
|20
|-34%
|Штампованные изделия
|13
|6
|+108%
|39
|57
|-31%