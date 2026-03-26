"Мечел" в 2025 году снизил добычу угля на 33% до 7,3 млн тонн

В октябре-декабре наблюдался квартальный рост добычи в 1,8 раза

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Мечел" в 2025 году снизил объем добычи угля на 33%, до 7,3 млн тонн, сообщила компания.

Это снижение в основном связано с временной остановкой добычи на нерентабельных в определенный период участках, объяснил "Мечел". По мере восстановления спроса на уголь после пика снижения рыночных цен во II квартале 2025 года компания приступила к поэтапному запуску ранее приостановленных мощностей по добыче антрацитов и энергетического угля. В результате, в IV квартале 2025 года добыча угля выросла на 82% по сравнению с III кварталом, достигнув 2,3 млн тонн, что позволило вывести угольный сегмент на уровень безубыточности.

Отгрузка концентрата коксующегося угля (ККУ) по итогам года уменьшилась на 29%, до 2,9 млн тонн, в том числе в связи с тем, что после остановки на ремонт обогатительной фабрики "Нерюнгринская" в мае 2025 года и пересчета в связи с этим эффективности продаж "Мечел" принял решение реализовывать коксующийся уголь как в обогащенном, так и в рядовом виде. Поэтому начиная со II квартала прошлого года большой объем добытого коксующегося угля компания реализовала в рядовом виде - 1,2 млн тонн по итогам года. Аналогичная структура продаж коксующегося угля остается и сейчас.

Поставки железорудного концентрата (ЖРК) Коршуновского ГОКа за год выросли на 13%, до 1,7 млн тонн, благодаря повышению производительности производства. Сокращение в IV квартале - сезонное.

Производство стали по итогам года составило 3,3 млн тонн, что незначительно (на 2%) ниже уровня 2024 года и соответствует общерыночным тенденциям. Сокращение реализации год к году по всем товарным позициям метдивизиона также отражает общие тенденции на рынке металлопродукции, связанные в основном с охлаждением в строительной отрасли, а также ростом конкуренции на внутреннем рынке.

Производство группы "Мечел" (тысячи тонн):

Наименование продукции IV кв. 2025 III кв. 2025 Динамика 2025 2024 Динамика Уголь (добыча) 2 339 1 283 +82% 7 278 10 858 -33% Чугун 716 690 +4% 2 868 2 987 -4% Сталь 838 784 +7% 3 296 3 352 -2%

Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тысячи тонн):